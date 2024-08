Terzorio, pronte due webcam panoramiche: nuove illuminazioni per la Torre Antibarbaresca

Un nuovo look per Terzorio. Il comune rivierasco ha confermato nei giorni scorsi che, grazie agli introiti dell'Imposta di Soggiorno 2023, l'amministrazione ha messo a terra nuovi piani di intervento per la promozione turistica e per la valorizzazione del territorio.

Il piano è articolato su quattro direttrici: promozione grafica e digitale, che vedrà l'installazione di due webcam panoramiche, contributo economico a sostegno di manifestazioni ed eventi (in particolare per la promozione del Tortello di Terzorio, certificato PAT dal MASAF nel 2024), sostituzione e implementazione illuminazione Torre Antibarbaresca.

Il costo complessivo sarà di circa 10.000 euro finanziato in quota parte dall’Imposta di Soggiorno 2023 (circa 4.400 euro) e per la differenza (circa 5.600) da risorse proprie stanziate dall’Ente.