Arma di Taggia, dai balneari 3mila euro per la salvaguardia del nido della tartaruga: firmata la convenzione con il Comune (Foto)

Tremilaecinquanta euro per la salvaguardia del nido di tartaruga Caretta Caretta. Questa mattina il Comune di Taggia e l’Associazione Balneari Armesi hanno firmato la convenzione per lo svolgimento dell’attività di vigilanza e controllo del nido di tartaruga, che si trova sulla spiaggia dello stabilimento Piccolo Lido di Arma.

"Sono molto contenta che siamo riusciti ad aiutare il Comune", spiega l'architetto Raffaella Panizzi, presidente dell'Associazione. "Tutti e 12 gli stabilimenti balneari hanno aderito a questa iniziativa che ci vede coinvolti direttamente: da anni, infatti, siamo attivi nella salvaguardia dell'ambiente e nella promozione della cultura del rispetto ambientale. Siamo per un ambiente più e sano e per questo siamo contenti di aver fatto un piccolo passo per aiutare il Comune nella salvaguardia del nido".

Il documento è stato firmato dal sindaco di Taggia Mario Conio, dall'assessore all'Ambiente Manuel Fichera e, come detto, dall'architetto Raffaella Panizzi. Nella convenzione sono presenti anche la capitaneria di porto, l’Arpal Liguria, il gruppo ligure tartarughe marine (Glit), l’associazione Delfini del Ponente e il veterinario di Sanremo Giuseppe Riello.