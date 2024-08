Sanremo: scarsa manutenzione dell'arredo urbano in centro, la segnalazione e le foto di un lettore

Un nostro lettore, S.B. ci ha scritto dopo aver fatto una passeggiata in centro a Sanremo e nella zona del Casinò:

“Mi sono reso conto del degrado che si trova a pochissimo metri da uno dei gioielli della nostra città. Le foto parlano da sé: arredo urbano fatiscente, marciapiedi sconnessi e sporchi, graffiti ed erbacce che crescono in tranquillità. Per non aprire il capitolo asfalti e spazzatura. Tutto ciò ovviamente non si trova sono nella dal Casinò, ma un po’ in tutta la città, ma quello che però mi ha colpito è la zona centralissima. Va bene che l’erba del vicino è sempre più verde, ma credo che nella confinante Francia siano più bravi a valorizzare e tenere bene quello che hanno. La domanda che quindi mi pongo è questa: vogliamo davvero che questo sia il nostro biglietto da visita? Personalmente io so la risposta ed è NO e credo che qualsiasi sanremese che ama la propria città risponda ugualmente. In conclusione spero vivamente che l’amministrazione comunale possa iniziare a valorizzare ancora di più e prestare attenzione a queste piccole cose che rendono la nostra città più bella ed attrattiva”.