Sanremo, un successo la terza edizione di "Rotariani in vacanza" a cura del Rotary Club matuziano

Per il terzo anno consecutivo si è tenuto il tradizionale appuntamento "Rotariani in vacanza", organizzato dal Rotary Club di Sanremo. Una iniziativa “liberamente ispirata” ad altre, analoghe, di diversi distretti, che rappresenta un modo simpatico, informale ma pur sempre rotariano, di trovarsi per un saluto prima della pausa estiva.

Nata come idea un po' estemporanea di un socio giovane di club, ma non certo di Rotary, e fortemente sostenuta dal Presidente dell’epoca, l’iniziativa, anche quest’anno ha unito convivialità, musica e simpatici incontri informali.

Circa 70 le presenze, arrivate da ben 11 Club Rotary diversi e appartenenti a 5 Distretti. Un segnale tangibile dell'attrattività dell’iniziativa e del piacere dei rotariani e delle loro famiglie di trovarsi nella splendida cornice del Golf Club di Sanremo.

Sotto l’attenta regia del nostro ormai ex Prefetto e dei suoi "aiutanti", gli ospiti sono stati accolti sulla terrazza del Golf per un ricco e gustoso aperitivo, accompagnato dalle note musicali di un giovane ma straordinario duetto.

Dopo la parte formale di apertura della cerimonia, i rappresentanti dei diversi Club presenti si sono alzati per salutare, accolti, al termine, da uno scrosciante applauso.

Menù di qualità, vini eccellenti e musica di atmosfera, hanno fatto da sottofondo ad una serata che è scivolata via ben oltre il tradizionale orario di tocco della Campana: ma tutti ne sono stati felici!

Lo scambio dei gagliardetti e le foto di rito hanno concluso, in simpatica amicizia, la serata in cui i valori dell’amicizia rotariana, della progettualità nel servire e della piacevolezza dell’atmosfera creatasi, hanno rinsaldato amicizie vecchie e nuove sempre più presenti nel nostro sodalizio e che ne rappresentato uno dei tratti distintivi maggiormente apprezzati.