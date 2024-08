"Magic Music", concerto di Reddy Bobbio Quintet a Vallecrosia (Foto)

"Magic Music" animerà Vallecrosia. Giovedì prossimo, l'8 agosto, alle 21 presso la pista di pattinaggio andrà, infatti, in scena il concerto di Reddy Bobbio Quintet.

Saliranno sul palco Reddy Bobbio, Luca Valenti, Fausto Biamonti, Simone Verrando e Livio Zanellato. Verranno eseguite, al pianoforte, al basso, alla batteria, al sax tenore e al sax contralto, musiche di fama mondiale, con arrangiamenti particolari ed esclusivi del maestro Reddy Bobbio, noto soprattutto, ma non solo, per la sua decennale collaborazione con il grande saxofonista Fausto Papetti. Reddy Bobbio vanta, infatti, una lunga esperienza come pianista, grazie alla quale ha accompagnato grandi artisti come Gigi Proietti, Claudio Villa e Fred Bongusto.

L'evento, proposto dall'associazione culturale Liber Theatrum e che rientra nel calendario delle manifestazioni estive del comune di Vallecrosia, sarà a ingresso libero.