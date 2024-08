Giornata di shopping, il Desbaratu ravviva il centro di Ventimiglia (Foto e video)

Bancarelle di vestiti, scarpe, borse, solidali o con roba per la casa. Giornata di shopping a Ventimiglia con il Desbaratu che, nella giornata di ieri, ha animato il centro cittadino.

La manifestazione, ormai storica per la città visto che quest’anno ha raggiunto la 104esima edizione, ha attirato cittadini e turisti in via Cavour, chiusa al traffico per l’occasione, in via Ruffini e in via Aprosio dove sono state allestite diverse bancarelle e stand. L'attesissimo appuntamento, realizzato dalla Confcommercio di Ventimiglia con il patrocinio del Comune, ha permesso ai commercianti di proporre sconti e occasioni ai passanti.

Le vie del centro sono state accompagnate dalla musica live proposta dall'Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia. La manifestazione si è svolta in totale sicurezza grazie all'egregio lavoro svolto dalla Protezione civile e dalla polizia locale che ha anche controllato la viabilità che, per l’occasione, è stata deviata in via Chiappori e in via Roma per evitare che si formassero code o disagi ai residenti o a coloro che erano al desbaratu.