Esodo estivo, traffico intenso ma regolare: oltre 757.000 transiti sulla SS1 Aurelia

In calo il traffico lungo la SS16 Adriatica rispetto a quello dello scorso weekend (-3%), con oltre 2,1 milioni di transiti registrati dai sensori distribuiti lungo sui 1000 km. In particolare, sulla tratta Rimini-Riccione sono transitati 68.000 veicoli (circa il 9% in meno rispetto lo scorso fine settimana), mentre a Falconara Marittima (57.000 veicoli) e a Fermo (55.000 veicoli) il traffico è stato in linea con quello del precedente fine settimana. Infine, in aumento il traffico ad Alba Adriatica (56.000 veicoli). Come sempre la tratta più intensa risulta quella pugliese con 68.000 transiti a Barletta (-4%), 113.000 a Molfetta (-4%), 320.000 a Bari (+2,5%) e 147.000 a Brindisi (-2%).