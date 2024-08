Poggio e l'abbandono dei rifiuti lungo le strade, lo sfogo di un lettore: "Quando un serio intervento contro i furbetti?"

Riportiamo lo sfogo di un lettore riguardo la situazione dei rifiuti a Poggio, frazione di Sanremo. Come riportato con una serie di fotografie, lungo la strada è facile imbattersi non solo nella pattumiera ma anche in una serie di avanzi che andrebbero differenziati e posti nei giusti contenitori.

La lettera integrale

È dal 26 luglio che ogni giorno attraverso la documentazione fotografica mando all'Urp di Sanremo le fotografie fatte con lo smartphone a dimostrazione del fatto che ci sono abitanti della frazione (pochissimi in verità) che, ignoti agli uffici per la riscossione della Tari, abbandonano ogni giorno (o di sera, quando transitano meno persone) non solo la pattumiera organica ma anche tutta una serie di avanzi che andrebbero differenziati e posti nei giusti sacchi e con il sistema porta a porta rimossi nei giorni indicati dal personale dipendente di Amaie energia su incarico del Comune di Sanremo.

L'Urp fa il suo lavoro e gira agli uffici competenti le email con gli allegati fotografici e mi comunica il numero della pratica, eppure, ogni mattina, l'immondizia non c'è più: anche nei giorni in cui non c'è il ritiro da parte del personale di Amaie. Chi la raccolga e dove vada a finire non è dato a sapere. Resta il fatto che, nonostante tre (3) telecamere poste dal Comune per il controllo della zona, la pratica dell'abbandono delle pattumiere continua a esserci. La grande maggioranza degli abitanti paga la Tari e si comporta secondo le regole decise dall'amministrazione comunale.

Ma ci sono i furbetti del "no, io la Tari non la pago": quando un serio intervento per farla smettere a questi personaggi che con il loro fare caricano sugli altri il costo dello smaltimento dei loro rifiuti?