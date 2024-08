Sanremo, gli rubano la bici elettrica lungo la pista ciclabile: la Polizia la ritrova grazie al localizzatore

Una storia a lieto fine. Un nostro lettore, Marco Anghileri, ha subito il furto della sua bici elettrica lo scorso giovedì. Grazie ad un localizzatore installato da quest'ultimo, la polizia di Sanremo è riuscita a risalire al mezzo e a riconsegnarlo al proprietario. Di seguito il racconto dell'episodio.

La lettera integrale

"La sera del 1° agosto, verso le 19, ho purtroppo subito il furto di una bicicletta elettrica, mezzo diventato ormai indispensabile per gli spostamenti quotidiani verso le spiagge e che avevo legato in centro a Sanremo lungo la ciclabile. Del furto mi sono accorto un paio d’ore dopo e passato il primo momento di sconforto ho realizzato che avevo installato un localizzatore che mi permetteva di tracciare il mezzo in tempo reale.

Una volta fatti i dovuti controlli, la bicicletta risultava essere all’interno di uno stabile alla Pigna. Anche avendo la posizione però potevo fare ben poco e ho quindi chiamato il commissariato di Polizia di Sanremo che si è immediatamente attivato. Insieme ad una pattuglia abbiamo iniziato a seguire il segnale della bicicletta che si muoveva nei vicoli della Pigna, gremita di spettatori per via dell’evento “Rock in the casbah”. Dopo la mezzanotte abbiamo dovuto inevitabilmente interrompere le ricerche perché il segnale si era concentrato in una zona privata dove non era possibile entrare.

La mattina seguente, dopo aver reso disponibile alla Polizia la posizione della bicicletta in tempo reale, sono intervenute due volanti. La bicicletta è stata recuperata e mi è stata riconsegnata la mattina stessa. La storia quindi è a lieto fine e ho già comprato un lucchetto molto più robusto del primo. Vorrei però soprattutto ringraziare gli agenti del commissariato di Sanremo che si sono prodigati per recuperare un oggetto fondamentale per le mie vacanze. Oltre all’efficienza, ci tengo a sottolineare la gentilezza, la professionalità e la disponibilità con cui mi hanno assistito nella caccia alla bicicletta nei vicoli della Pigna".