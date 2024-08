E’ stato aggiudicato alla Camst il servizio di refezione scolastica delle scuole primaria e secondaria di primo grado dei Comuni convenzionati di Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Pompeiana e Terzorio.

La ditta ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per un importo pari a 300.409,20 euro (IVA esclusa) comprensiva di Euro 2.866,50 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.