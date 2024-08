Ventimiglia, Scullino a Di Muro: "Spero di non dovermi rivolgere alla Commissione per l’accesso agli atti"

"Il sindaco è solito sorridere anche quando non sarebbe il caso, specie quando un consigliere di minoranza gli ricorda che la sua amministrazione non ha ancora fatto nulla, lo contraddice o critica alcune iniziative. Forse non ha compreso che ora si discute del suo staff e del Presidente del Consiglio nominato dalla sua amministrazione" - dice l'ex primo cittadino di Ventimiglia e attuale consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino replicando alle affermazioni rilasciate dal sindaco Flavio Di Muro.

Scullino, dopo aver scritto al prefetto di Imperia Valerio Massimo Romeo affinché intervenga in seguito a diversi episodi di comportamenti, avvenuti all'interno del Comune della città di confine e nel corso del consiglio comunale, che, secondo il consigliere, 'ledono i diritti delle minoranze', risponde a Di Muro: "Prendo atto dell’ammissione sui ritardi nella discussione delle interpellanze, che, all’evidenza, dipendono dal fatto che non vengono neppure poste all’ordine del giorno. Circa gli accessi dei consiglieri non solo non vengono evasi subito dagli uffici, senza attendere 'i canonici 30 giorni', ma viene pure preteso che siano presentati per iscritto al protocollo. L’accesso dei consiglieri, disciplinato dall'art. 43, comma 2, del decreto legislativo 267/2000, prevede in capo agli stessi il diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato. Si tratta di un diritto più ampio di quello spettante al cittadino nei confronti del Comune di residenza (art.10 T.U.E.L.) e della P.A. (art. 22 e ss. L. 241/90 e smi)".

"La maggiore ampiezza è riconosciuta in ragione del particolare munus espletato dal consigliere, affinché possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, onde potere esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della stessa, opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata" - sottolinea Scullino - "Ciò vale a maggior ragione qualora il consigliere appartiene alla minoranza, istituzionalmente deputata al controllo dell'operato della maggioranza. Sotto l’amministrazione Di Muro non solo viene applicata al consigliere di minoranza la disciplina ordinaria sull’accesso ma, inoltre, nessun ufficio prende in esame le richieste dei consiglieri senza il placet dello staff. Spero di non dovermi in futuro rivolgere alla Commissione per l’accesso agli atti".