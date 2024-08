Sanremo: prima riunione del tavolo della floricoltura, Moscato "Importante sostenere il fiore di Sanremo"

"Durante l'amministrazione - commenta Moscato al termine dell'incontro - mi sono resa conto di come floricoltura e turismo abbiano una sinergia. La promizione del fiore avviene attraverso eventi come Bouquet di Sanremo, Festival, Sanremo in fiore, Carri fioriti ecc. E quindi abbiamo iniziato a parlare di queste cose, cercando di riportare l'attenzione del fiore su Sanremo. Per ora abbiamo parlato di alcune iniziative, ma entreremo nello specifico un po' per volta; adesso ho voluto fare questa prima riunione in presenza, in modo da avere un primo confronto di persona e iniziare un percorso per poter continuare a sostenere l'importanza del fiore per Sanremo".