Sanremo: domani in via Matteotti raccolta firme del PD per il referendum contro l'autonomia differenziata

E' organizzata da circolo matuziano del Partito Democratico per domani a Sanremo, in via Matteotti angolo via Escoffier dalle 15 alle 19, una raccolta firme per il referendum abrogativo della legge sull'autonomia differenziata.

Francesca Antonelli, segretaria del Circolo: “Con grande senso di responsabilità i cittadini italiani hanno risposto in massa all'appello del comitato promotore del referendum abrogativo, tanto che sono già state raccolte le cinquecentomila firme necessarie. Ma la mobilitazione non si ferma e il nuovo obiettivo è di raggiungere un milione di firme entro settembre per segnalare in modo ancora più forte e chiaro al governo che alle italiane e agli italiani questa legge non piace, perché è una legge ingiusta che divide il paese, che separa ed esalta le disuguaglianze, che risponde alla logica 'chi più ha, più avrà' e non a quella della solidarietà e della redistribuzione delle ricchezze".

"Con l'autonomia differenziata – continua Francesca Antonelli - a seconda della regione in cui si vive si avrà un diverso livello non solo dei servizi offerti dalla sanità pubblica, ma anche dalla scuola e dal trasporto pubblico. Una legge che per il Partito Democratico è inaccettabile ed è per questo che ci mobilitiamo e chiediamo a tutti i cittadini di Sanremo di venire a firmare al nostro gazebo”.