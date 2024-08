Sanremo: miti e leggende del mare, ottimo successo del gruppo artistico musicale Anc

Grande successo ieri sera del gruppo artistico musicale culturale Anc, sezione Fois di Ventimiglia per una serata indimenticabile dedicata ai miti e leggende del nostro mare.

L'evento si é tenuto ieri sera nell'incantevole cornice del Grand Hotel Des Anglais di Sanremo. Miti, leggende, storie e curiosità del nostro mare sono stati protagonisti indiscussi della serata organizzata dall'Associazione Nazionale Carabinieri (sezione Fois di Ventimiglia) come ha ribadito Rino Aliquò, responsabile e segretario del gruppo artistico musicale culturale dell’associazione.

La serata è iniziata come da programma con il convegno dedicato al nostro mare ove il relatore socio ANC nonchè Console del Mare Alessio Rossi, ha raccontato interessanti storie, miti e leggende del mare spiegando, inoltre, l'importanza della figura del ‘console del mare’ incuriosendo i presenti che hanno partecipato con grande interesse. Alla serata era presente anche il Presidente del Consolato del Mare Gianluigi Davigo.

Alla fine della serata é intervenuto il Presidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri (Sez. Fois di Ventimiglia) Ernesto Fresca Fantoni che ha ringraziato tutti presenti e soci per la grande partecipazione a questi eventi collaterali all'Associazione, in particolare il responsabile segretario del gruppo "Artistico Musicale Culturale" Rino Aliquo' che ha magistralmente organizzato questo evento, il socio ANC Alessio Rossi per le sue perle di storia e naturalmente il socio ANC Luca Da Frè che con la sua cordialissima e gentilissima disponibilità ha messo a disposizione i locali del Grand Hotel Des Anglais di Sanremo.

La serata si é conclusa con un ricco e conviviale Apericena presso lo stesso Hotel dove i soci Dario Amoroso Maestro del Coro Anc Ventimigliese e la cantante lirica Nadiia Karpova hanno deliziato i presenti con alcuni pezzi lirici che sono stati molto apprezzati dai presenti che hanno risposto con un caloroso applauso e la consegna di una targa di ringraziamento a Alessio Rossi e Luca da Frè.