Sanremo: cartello 'obsoleto' all'ingresso dell'Aurelia Bis, le considerazioni di un nostro lettore

Un nostro lettore, Bruno, ci ha scritto in relazione al cartello posto all’uscita dell’Aurelia bis di Via Pascoli:

“La Polizia Municipale ha chiesto di aggiornare le date dei lavori lasciandolo in quella posizione non si sa per quanto tempo ancora. Capisco che se la posizione viene definita ‘imbocco dell’Aurelia bis’ il cartello non è sia pericoloso. Ma voglio allegare una foto fatta da una macchina ferma allo stop ‘all’uscita’ dell’Aurelia bis di Via Pascoli: si vede come il cartello sia posizionato in modo direi ‘anomalo’. Già prima della sua posa la visuale verso l’ospedale era parzialmente ostruita dal cartello stradale rotondo blu di svolta: ora con quello di divieto di transito causa lavori scaduto la visuale è pressoché nulla. Se aggiungiamo che solo un automobilista su dieci che arriva dal lato ospedale mette la freccia per imboccare l’Aurelia bis lascio ai lettori le conclusioni. Stupisce che nessuno si sia accorto che un cartello posizionato a livello strada sia molto pericoloso e che la Polizia Municipale addirittura solleciti l’Anas a rinnovare con le date”.