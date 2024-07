Sanremo: proseguono i weekend di controlli della Municipale, diverse le multe tra sabato e domenica

Proseguono i controlli dei fine settimana per la sicurezza sulla circolazione stradale. Anche nell’ultimo weekend sono stati svolti dei controlli serali dalle 19 all'una.

Sei le unità del comando divisi in due pattuglie. Sono stati presenziati: rondò Garibaldi, piazza Cesare Battisti, rotatoria Mombello e via Martiri (Torre Saracena). Dai controlli di circa 50 veicoli sono emerse 10 mezzi che non avevano ottemperato alla revisione, di cui uno per ripetuta omessa revisione.

Una multa è stata elevata perché il conducente non aveva documenti, due per la per mancanza di una lampadina del faro anteriore e marmitta rumorosa, una per aver transitato in corso Garibaldi in senso contrario a quello di marcia dal Palafiori alla rotonda di rondò Garibaldi.

Multa anche ad un’automobilista perché parlava al telefono mentre era alla guida e due per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.