Ventimiglia, proseguono i lavori del centro anziani. Di Muro: "Opera pubblica che porterà beneficio a città" (Foto)

"Proseguono i lavori di costruzione del centro anziani in via Veneto a Ventimiglia. E' un cantiere in pieno regime". Lo sottolinea il sindaco Flavio Di Muro dopo aver fatto un sopralluogo al cantiere insieme all'assessore Domenico Calimera.

"Hanno iniziato a montare la struttura che andrà a ricoprire il centro anziani. Verrà fatta anche una tettoia, dove sarà possibile per passeggiare, che verrà utilizzata dai cittadini, anziani e genitori che aspetteranno i bambini all'uscita delle scuole vicine" - fa sapere il primo cittadino - "Un'opera strategica verso la realizzazione di uno spazio aggregativo fondamentale per i nostri concittadini, anziani ma non solo visto che sarà aperto a tutti, finanziato dal PNRR con 1.350.000 euro".

"C'è sempre dibattito sulla paternità di un lavoro pubblico ma io credo che un lavoro pubblico è pubblico per definizione e, quindi, è dei ventimigliesi" - afferma Di Muro - "La nostra amministrazione sta continuando a sbloccare e a portare avanti tutti i cantieri meritevoli e non vuole perdere un euro di finanziamento nell'esclusivo interesse della città. La nostra soddisfazione è quella di arrivare alla fine dell'anno ad aprire finalmente quest'opera su cui si lavora da tempo. Continuiamo anche con nuove progettazioni di idee nostre cercando di dare riscontro a tutta la città e a tutte le frazioni. I cantieri è vero che portano disagio, chiediamo una sopportazione a chi vive, lavora o transita all'interno di aree di cantiere ma poi una volta realizzati porteranno beneficio a tutta la città".