Pompeiana, 100mila euro per l'area dedicata alle manifestazioni, Lanteri: "Presto la sua riapertura completa"

A Pompeiana tutto è pronto per la 'rinascita' dell'area dedicata alle manifestazioni, presente nella zona degli impianti sportivi vicino alla bocciofila e al 'pallone coperto'. L'area negli anni è stata oggetto di diverse vicissitudini che l'hanno portata, per un periodo, a non essere più utilizzabile come in passato. Dopo diversi interventi, dalla cifra totale di 100mila euro, il sindaco Vincenzo Lanteri ha confermato che tutto è pronto per riaverla nel pieno delle sue funzioni.

Nonostante tutto la zona è stata comunque utilizzata in estate, ma mai completamente. "Purtroppo abbiamo dovuto fare diversi interventi per rimetterla in funzione: con l'ultimo intervento da 50mila euro potremo riutilizzare l'area dal prossimo anno nel pieno della sua funzionalità", spiega il primo cittadino Lanteri.

Non solo: "Recentemente abbiamo fatto un grosso intervento di messa in sicurezza e di illuminazione sia dell'area che delle strade che la circondano. Abbiamo infatti sistemato l'illuminazione, abbiamo inserito delle ringhiere e adesso ci apprestiamo a rifare il palco. Abbiamo anche fatto diversi interventi su una via confinante utilizzata come parcheggio al posto del campo sportivo".