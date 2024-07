Ventimiglia, una serata corale-musicale-teatrale dedicata a Fabrizio De Andrè ai Giardini Hanbury di Ventimiglia

Sarà con uno spettacolo dedicato alla memoria di Fabrizio De Andrè in occasione del XXV° anniversario della sua scomparsa, l’ultimo appuntamento del prossimo intenso week end di “Hanbury che spettacolo!” 2024 festival di arti varie curato e organizzato dall’Associazione culturale Liber Theatrum nella splendida ambientazione dei Giardini Botanici Hanbury a Ventimiglia.

“Migr’azioni corali – De Andrè & …” il titolo dello spettacolo corale-musicale-teatrale che vedrà protagonisti il coro Troubar Clair (diretto da Mario Molinari) e Liber Theatrum per la regia di Diego Marangon.Un “piccolo” viaggio nello smisurato repertorio del grande cantautore genovese, abbinato ad altri brani musicali-corali in qualche modo in attinenza con le ballate di De Andrè, alternati a interventi teatrali sul tema dell’amore e della morte, della guerra e della pace, tra storie di matti, di mare e pirati, di sofferenza e dolore, soprattutto di vita.

Il coro Troubar Clair costruisce ponti musicali tra il colto e il popolare. Quaresima e Carnevale, Ordine e Caos. Nato nel 1986 originariamente come “cultore di musica rinascimentale” da allora si dedica allo studio del canto a più voci nelle sue diverse forme. Il nome Troubar Clair fa chiaro riferimento alla tradizione più aperta dei trovatori occitani medievali, in opposizione a quella ermetica del cosidetto "trobar clos".