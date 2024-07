Ventimiglia, parete rocciosa in via San Secondo: concluso l’intervento di disgaggio e messa in sicurezza (Foto)

Si è concluso l’intervento di disgaggio e messa in sicurezza della parete rocciosa in via San Secondo a Ventimiglia.

Per consentire i lavori, in totale sicurezza, era stata modificata la viabilità: era, infatti, stato posizionato un semaforo per far passare il traffico a senso alternato. "È terminato, in questi giorni, l’intervento di disgaggio e di messa in sicurezza della parete rocciosa del tratto di via San Secondo immediatamente precedente l'inizio della salita di via Bandette" - fanno sapere il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro e l'assessore Domenico Calimera.

"I lavori, coordinati dall’Assessorato ai Lavori Pubblici, hanno comportato la rimozione dei detriti accumulati all’interno delle reti, il ripristino e la manutenzione delle reti stesse e la pulizia del sedime stradale, consentendo il recupero, in alcuni tratti, di circa un metro di carreggiata" - sottolineano il primo cittadino e l'assessore ai Lavori Pubblici e manutenzioni.