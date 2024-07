Ventimiglia, a Latte il concerto "Mi ritorni in mente": il pianista Pietro Calabretta emoziona il pubblico (Foto)

Una musica emozionante che fa riaffiorare i ricordi. Il concerto "Mi ritorni in mente" del pianista Pietro Calabretta, andato in scena il 25 luglio scorso, ha estasiato il pubblico presente nel parco della Fondazione Ernesto Chiappori a Latte, frazione di Ventimiglia.

Con un programma che ha spaziato dalla musica classica al jazz, l'approccio, il tocco, la grazia e la sensibilità del giovane maestro hanno messo in circolo una brezza soave che ha commosso tutti: ospiti della Rsa, parenti, amici e turisti che hanno assistito a qualcosa di diverso dove la musica ha 'portato letteralmente per mano' con l'intento di far riaffiorare ricordi che facessero confrontare, tra loro, le persone del pubblico.

E' stato, perciò, un successo il primo dei due eventi organizzati dalla Fondazione Ernesto Chiappori di Latte. "Grande l'emozione vissuta tra i presenti di cui un buon numero erano gli ospiti della residenza sanitaria" - fa sapere l'educatore Paolo Lizzadro - "Più che eventi, cerchiamo di creare occasioni di incontro dove ci si possa fermare un attimo, insieme. Il prossimo appuntamento musicale sarà martedì 27 agosto con l'Orchestra Sinfonica di Sanremo".