Tutti a cantare le sigle dei cartoni animati, Cristina D'Avena infiamma Bordighera (Foto e video)

Tutti a cantare le sigle dei cartoni animati con Cristina D'Avena. Una folla ha ascoltato con grande entusiasmo, gioia ed emozione i brani più noti, come 'I Puffi', 'Pollon', 'Memole dolce Memole', 'Mila e Shiro', 'Kiss Me Licia', 'Holly & Benji", 'Doraemon', 'Tazmania', 'Batman', 'E' quasi magia Johnny', 'All'arrembaggio!', 'DragonBall', 'I Pokémon', 'Occhi di gatto', facendo foto, video e selfie per immortalare la cantante che si è esibita live, ieri sera, in spiaggia a Bordighera per festeggiare i 90 anni del San Marco Beach.

Una special guest che ha catapultato il pubblico nel passato, ai tempi di quando si era bambini. Famiglie, giovani e adulti si sono divertiti, hanno ballato e intonato a squarciagola i diversi brani proposti, alcuni pezzi delle canzoni più conosciute e amate soprattutto dalle generazioni nate tra gli anni '70, '80 e '90.

Con oltre 760 canzoni incise, 220 album pubblicati, oltre 6 milioni di dischi venduti e oltre 80 milioni di views su YouTube Cristina D'Avena ha fatto sognare chi è ancora bambino e chi è diventato grande, tutti uniti dalla musica.

La serata, proposta e organizzata dal titolare del San Marco, Beach e Gourmet, Gianni Calleri, è stata animata anche da LuchinoDj, Mumu Dj e Dj Pyse insieme a Dani Animation e dai fuochi d’artificio. "La serata è stata un successo" - commenta il titolare dello stabilimento balneare Gianni Calleri - "Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato al mio fianco per rendere unico questo evento".

In occasione dell'evento la strada sul lungomare è stata chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, dalla polizia locale.