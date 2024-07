Sanremo: incontro del sindaco Mager con i comitati contro le antenne 5g (Foto)

Il sindaco di Sanremo Alessandro Mager ha ricevuto nel corso della mattinata alcuni rappresentanti dei comitati locali contro le antenne del 5g.

I componenti dei cinque comitati (San Lorenzo, Bussana, Bonmoschetto, Cipressa e Coldirodi) si sono radunati nella sede del Comune, in un flash mob per par sentire la propria voce, qualcuno esponendo anche dei cartelli per manifestare il proprio dissenso. Circa 40 persone in totale si sono radunate nell'atrio, mentre a incontrare il sindaco sono stati in 7.

Nel corso dell'incontro i rappresentanti dei comitati hanno chiesto al Sindaco di informare i cittadini sui problemi che possono derivare dal 5g.

"Siamo qua perché vorremmo confrontarci col nostro nuovo sindaco - spiegano i membri del comitato San Lorenzo- sui potenziali pericoli delle antenne del 5g, sui rischi di queste radiazioni. Parecchie persone come noi si sono informate e crediamo sia giusto lo faccia anche chi è responsabile della sicurezza dei cittadini. Il nuovo sindaco ci ha gentilmente ricevuto e invitato, avremmo preferito che l'incontro coi capigruppo fosse tenuto in Sala specchi per poter assistere, ma comunque ci hanno ricevuto".

Il sindaco Alessandro Mager ha così commentato: “C’è una legislazione europea alla quale dobbiamo sottostare. Cercheremo di intervenire ma dobbiamo rimetterci alle normative nazionali ed europee. Ho studiato l'aspetto normativo ma i tribunali hanno dato ragione alle compagnie. Approfondirò l'argomento perché la salute è un bene primario”.