Perinaldo, difficoltà di manovra al capolinea in Piazza Nuova, i sindacati: "Siamo nel far west!"

Le organizzazioni sindacali Faisa-cisal e Ugl Fna tornano nuovamente a segnalare il problema che tutti i giorni utenza e autisti si trovano ad affrontare arrivati nel paese di Perinaldo.

"Evidentemente - scrivono - il piccolo borgo è come nel Far West con la complicità del primo cittadino che evidentemente non riesce a garantire una cosa che dovrebbe essere normale educazione e senso civico.

Da pochi mesi è stato ripristinato il capolinea in Piazza Nuova su richiesta dello stesso primo cittadino assicurando che i vecchi problemi di viabilità erano stati risolti apponendo dei dissuasori per la sosta selvaggia delle vetture ma difatti così non è stato infatti l'autobus quasi tutti i giorni riscontra la stessa problematica di difficolta al passaggio o di impossibilità a passare come è avvenuto ieri e oggi quando alle ore 14.45 circa l'autobus non ha potuto procedere la sua corsa verso il capolinea.