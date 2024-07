Sanremo: segnaletica in rifacimento in via Lamarmora nei mesi estivi, le perplessità di un lettore

"Buongiorno Direttore, abito nella parte alta di via Lamarmora, zona molto popolosa, ancora di più nel periodo estivo, il posteggio per l'auto è sempre già problematico, ma quando vedo i cartelli che vietano la sosta per rifacimento segnaletica stradale dal 30 luglio a fine lavori mi domando se nell'arco di 365 giorni annuali l'unico periodo possibile per effettuare il lavoro sia a cavallo tra luglio e agosto cioè nel momento di maggior afflusso turistico con tutto il disagio che si verificherà per turisti e residenti.

Un Sanremasco (non sanremese) i pochi rimasti conoscono il significato".