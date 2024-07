Taggia, una rotonda per mettere in sicurezza l’intersezione tra la Superstrada e il centro commerciale di regione Doneghe

È stata approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale la cessione gratuita al Demanio stradale provinciale di alcuni mappali posti sulla SP 548, di pertinenza comunale e già ad uso pubblico.

“Si tratta di un passaggio propedeutico per permettere la realizzazione da parte della Provincia di Imperia di una nuova rotatoria sulla Superstrada, spiega l’assessore al Patrimonio, Manuel Fichera, tra Arma e Taggia. Un sincero ringraziamento all’Ufficio Patrimonio per aver permesso celermente di portare la pratica in Consiglio comunale”.

“Si tratta di una soluzione che permetterà di mettere in sicurezza un tratto di strada tristemente teatro di numerosi incidenti, anche mortali, spiega il sindaco Mario Conio, nel corso degli ultimi anni. Voglio ringraziare la Provincia di Imperia e il presidente Claudio Scajola per aver accolto le nostre richieste con grande attenzione, attivandosi immediatamente per la realizzazione del progetto, il reperimento dei finanziamenti e la programmazione dei lavori”.

’opera, dal costo di circa 180 mila euro, sostituirà l’intersezione tra la superstrada e il centro commerciale di regione Doneghe. Inoltre, costringerà i mezzi a rallentare. “Sono convinto sia un’opera fondamentale, in grado di aumentare la sicurezza stradala di un’arteria primaria e sempre molto trafficata,” conclude il primo cittadino.