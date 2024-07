Sanremo: lo swing internazionale di Ray Gelato and the Giants apre l’edizione 2024 di Bravo Jazz (Foto)

Le manifestazioni di ‘Fare Musica’ sono iniziate con la grande energia e la indiscutibile verve di Ray Gelato and the Giants, il padrino dello swing, come ama definirsi. Bravo Jazz si è così dipinta di energia, con i successi sapientemente alternati tra importanti standard (Duke Ellington e Satchmo) e originali composizioni dell’artista londinese.

Una band solida e quanto mai iscritta nello show ha condito la performance. Notevoli i riscontri delle canzoni italo-americane o meglio, delle canzoni italiane americanizzate, cosa che ha sempre contraddistinto Ray. Passare da “Torero” di Tonino Carosone a “Angelina” Zumma Zumma non ha lasciato fermo nessuno. La grande energia di questo tipo di concerto è la base ed il pubblico numeroso ha risposto a pieno. Bello soprattutto vedere come una manifestazione spesso contraddistinta dall’ascolto e dal grande tecnicismo della musica jazz abbia coinvolto una fascia d’età più giovane e pronta a ballare.

Il seguito del concerto è stato di ulteriore impatto con la selezione di 45 giri d’epoca a cura di Party Tonite Booking con i rappresentanti Ale Pio e Slavo capaci di sfoderare autentiche chicche musicali originali rigorosamente in vinile. Soddisfatti i rappresentanti dell’associazione ‘Fare Musica’ capitanati in questa manifestazione come sempre da Enzo Cioffi, direttore artistico di Bravo Jazz.

Il tutto continuerà con generi molto diversi tra loro, serate sempre diverse ma unite dal filo conduttore unico rappresentato dalla musica jazz. Questa sera con Fabris Five for Monk, domani con Nina Papa 4tet e Rue Guiglia 5tet. Gran finale sabato sera con On the House by Bambino feat. Alex.