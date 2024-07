Sanremo, domani alla Federazione Operaia serata dedicata all'olio di oliva

Domani, venerdì 26 luglio, alle ore 21.00 a Sanremo presso la Federazione Operaia Sanremese (FOS) (Via F. Corradi, 47), in cui si terrà una serata dedicata all’olio d’oliva (ingresso libero).

Durante l’appuntamento verrà presentato il saggio dell’insegnante e presidente del CeSVin (Centro Internazionale di Studi per la Storia della Vite e del Vino) Alessandro Carassale intitolato "Mercanti d’olio. Circuiti commerciali dalla Liguria all’Atlantico (1709-1815)", edito da Carocci nel 2023.

Alberto Guglielmi Manzoni introdurrà il libro insieme all'autore e al professore ordinario di Storia moderna all’Università degli Studi di Genova Luca Lo Basso.

Intermezzo musicale di Renzo De Franceschi (fagotto) e Davide Frassoni (chitarra).

L’evento è organizzato dalla fondazione L'Uomo e il Pellicano, in collaborazione con il Club per l'UNESCO di Sanremo ODV. Con il patrocinio del Rotary Club Sanremo, del Soroptimist Club Sanremo e dell'Azienda Antonio Marchese (Ricerca e Selezione Rose). Istituita a maggio 2023 da Alberto Guglielmi Manzoni, la Fondazione l'Uomo e il Pellicano ETS è un ente del Terzo Settore che opera a livello nazionale, con sede principale a Sanremo. Le attività svolte dalla Fondazione perseguono due filoni: uno culturale e uno filantropico. Sul piano culturale intende: promuovere le scoperte della scienza e il valore del metodo scientifico attraverso convegni, conferenze o seminari; organizzare eventi relativi al clima e alla tutela dell'ambiente; valorizzare il patrimonio storico-artistico e il paesaggio; elaborare attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale. A livello filantropico l'Uomo e il Pellicano si propone di collaborare, ove possibile, con l'Asl 1 imperiese e con associazioni di volontariato, club service e ordini professionali presenti principalmente nel Ponente ligure, per aiutare famiglie con disabili gravi a casa (tramite assistenza domiciliare, trasporto di malati in ospedale per terapie o visite specialistiche, attività di supporto psicologico, ecc.), e giovani con problematiche socio-economiche e disoccupati, promuovendo corsi di formazione dedicati.