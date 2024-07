Anche a Dolceacqua, come in molte parti d’Italia Ino e A.N.P.I., sezione Val Nervia 'Avevamo vent’anni' organizzano la pastasciutta antifascista in piazza P.G. Mauro per ricordare ad 81 anni dalla storica pastasciuttata della Famiglia Cervi, la caduta del regime fascista. A partire dalle 19.30. Ingresso libero.



(in basso la l'intera locandina)