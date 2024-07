Bordighera mette a dimora nuove palme Phoenix dactylifera (Foto)

A Bordighera in questi giorni sono state messe a dimora nuove palme Phoenix dactylifera nell’area verde nei pressi di Palazzo Garnier, in spianata del Capo e in piazza Mazzini; in preparazione sono state rimosse alcune ceppaie.

L’intervento rientra nell’ambito del più ampio progetto di sostituzione degli esemplari arborei che in passato hanno ceduto improvvisamente o che è stato necessario tagliare a causa della loro precaria stabilità, così come previsto dal regolamento.

La settimana scorsa lo stesso tipo di attività aveva interessato il tratto più a est di corso Europa e la zona di piazza Valgoi, dove sono state piantate altre sette Phoenix dactylifera.