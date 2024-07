Sanremo: fissato per il 30 luglio il consiglio comunale, tema principe gli equilibri di bilancio

A due settimane dal primo consiglio comunale di Sanremo, in cui ci sono state le nomine, l'amministrazione si riunirà nuovamente per la prima vera fase di confronto pubblico in seduta plenaria.

In seguito alla riunione dei capigruppo, in cui sono state discusse le pratiche da portare in esame, si è deciso di fissare la convocazione per martedì 30 luglio alle 17.30; da parte dell'opposizione era arrivata la richiesta di posticipare l'orario, ma alla fine le parti si sono accordate sull'orario.

Tema principale del consiglio saranno gli equilibri di bilancio, in particolare con riferimento alla somma di 15 milioni lasciati in dote dall'amministrazione Biancheri. A questo si aggiungerà la discussione di due debiti fuori bilancio e l'applicazione del regolamento per la Tari. Prevista anche la discussione sui criteri per le nomine nelle partecipate.

La seduta sarà aperta al pubblico e seguibile anche tramite canali social.