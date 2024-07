Mabel Riolfo nuova Responsabile Regionale del Dipartimento Ambiente e Territorio di Forza Italia Liguria

Mabel Riolfo nuova Responsabile Regionale del Dipartimento Ambiente e Territorio. La nomina, formalizzata dal Coordinatore Regionale Carlo Bagnasco, è avvenuta in accordo con la Responsabile Nazionale del Dipartimento Ambiente e Territorio, Alessandra Gallone.

Mabel Riolfo, da poco rientrata nelle fila di Forza Italia, porta con sé una vasta esperienza e una profonda conoscenza delle dinamiche ambientali e territoriali della Liguria. “Auguri di buon lavoro a Mabel Riolfo in questo importante ruolo,” ha dichiarato Carlo Bagnasco. “La sua dedizione e la sua competenza saranno fondamentali per affrontare le sfide ambientali e territoriali che la Liguria si trova a fronteggiare. Con Mabel alla guida del dipartimento, siamo certi che Forza Italia saprà proporre soluzioni innovative ed efficaci”.

Mabel Riolfo ha espresso gratitudine per la fiducia accordatale: “Sono onorata di assumere questo incarico e ringrazio Carlo Bagnasco e Alessandra Gallone per la loro fiducia. La Liguria ha un patrimonio naturale unico e la mia priorità sarà quella di lavorare per la sua tutela e valorizzazione, promuovendo al contempo lo sviluppo sostenibile del nostro territorio”.

"Mi congratulo con l'amica Mabel Riolfo per questo incarico. Sono certo che, con la sua competenza e la sua passione, Mabel porterà un valore aggiunto per Forza Italia e per la qualità delle proposte del nostro movimento politico in materia di ambiente e di attenzione al territorio", commenta il capogruppo azzurro in Regione Claudio Muzio.