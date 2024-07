Ventimiglia: scontro auto-moto nella galleria di corso Francia, 50enne trasportato in elicottero al Santa Corona

Un uomo di 50 anni, che stava viaggiando a bordo di una moto all’interno della galleria di corso Francia a Ventimiglia, è stato trasportato in elicottero al Santa Corona di Pietra Ligure, dopo lo scontro con un’auto.

L’uomo ha riportato gravi ferite e presunte fratture in diverse parti del corpo nello scontro con l’altro mezzo, per cause ancora in via d’accertamento. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, un’ambulanza della Croce Verde di Ventimiglia e le forze dell’ordine.

Vista la gravità delle sue condizioni è stato chiesto il trasferimento al nosocomio pietrese. Il traffico ha subito forti rallentamenti per consentire i soccorsi.