Ventimiglia: martedì convegno dell’Auser sul tema truffe agli anziani e strategie per evitarle

Proseguono le iniziative di sensibilizzazione e difesa degli anziani e delle categorie fragili a cura dell’Auser di Ventimiglia, l’associazione è infatti consapevole che occorre aumentare l’attenzione, soprattutto nel periodo estivo, su alcune dinamiche illegali, che tramite la manipolazione sociale, riescono a colpire categorie fragili e spesso lasciate sole.

Nella Salone Sant'Agostino, dello splendido chiostro in Largo Bassi a Ventimiglia, dopo il convegno sulle truffe telematiche, viene proposto per martedì prossimo alle 17, il convegno “Truffe agli anziani, strategie per evitarle”.

Il relatore, l’Avvocato Sara Galbiati del Foro di Imperia, focalizzerà il suo intervento tra l’altro sui temi delle truffe porta a porta, truffe su catalogo, vendita a rate. Come sempre verrà dato spazio ai partecipanti per domande e chiarimenti.