Ad Ospedaletti non si vendono più loculi, Cimiotti: "Così mancano fondi anche solo per i lavori ordinari"

Ad Ospedaletti non si vendono più loculi. A darne conferma è stato il sindaco Daniele Cimiotti durante il Consiglio comunale di lunedì sera. Stando a quanto riportato dal primo cittadino, il numero di loculi venduti nell'ultimo anno non arriverebbe neanche a 10. Una tendenza che, di fatto, si riflette anche sulla macchina comunale, priva di fondi per poter operare sugli interventi di manutenzione ordinaria.

"Negli ultimi anni il numero dei loculi venduti è in forte diminuzione: questo è un punto fondamentale", spiega Cimiotti a Sanremonews. "Se prima si potevano costruire, perché si riuscivano a vendere, ora non conviene più. Inoltre, la vendita dei loculi dava un minimo di fondi da utilizzare per interventi di manutenzione ordinaria all'interno del cimitero".

A proposito di manutenzione e di cimitero: ad oggi la struttura ha bisogno di interventi per una cifra totale che si avvicina ai 600mila euro. Proprio per questo motivo il Comune è a caccia di fondi per poter eseguire i lavori al più presto: "Purtroppo non abbiamo le risorse per intervenire - prosegue Cimiotti - Cercheremo di trovare dei fondi per farlo. Il cimitero ha bisogno di lavori, in particolare la zona sud-est: bisogna sistemare una parte della scarpata, poi una delle scale principali e la cappella che dev'essere risanata. Sono diversi i vari interventi, che però costano".