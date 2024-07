Santo Stefano al Mare, giovedì concerto de i Fingerlips: appuntamento imperdibile con gli anni '80

Giovedì 25 luglio, dalle 2115 A Santo Stefano al Mare in Piazza Baden Powell, ingresso gratuito, il Comune organizza una serata a tema anni 80 con la band genovese dei Fingerlips che proporrà uno spettacolo iconico per far rivivere quel decennio.

Sarà un vero e proprio viaggio nel tempo quello proposto dai Fingerlips, il cui repertorio, suonato interamente dal vivo, proporrà i brani più famosi di quell'epoca, spaziando dalle band rock più importanti come i Queen, gli Europei, Bon Jovi e molte altre, passando alla pop/dance molto in voga in quegli anni (Madonna, Cindy Lauper M. Jackson) e rivisitando anche le colonne sonore dei film più belli, da Flashdance a Dirty Dancing, alla saga di Rocky, ricreando l'atmosfera con costumi, trucchi e strumenti tipici. Un vero e proprio spettacolo. Gli spettatori dovranno "portare" solo tanta voglia di cantare, ballare e un pizzico di nostalgia.

I Fingerlips sono Barbara Gaggero alla voce, William Sormani alla chitarra, Matteo Bavastro al basso, Enrico Peyrone alle tastiere e Giorgio Milesi alla batteria.