Sanremo, la Confcommercio incontra il sindaco Mager: "Necessario fare squadra"

Nella mattinata di martedì 23 luglio la Confcommercio di Sanremo ha incontrato il sindaco Alessandro Mager per avviare un costruttivo confronto con l’Amministrazione Comunale da poco eletta.

All'incontro con il sindaco Mager hanno preso parte il Direttore Provinciale della Confcommercio Luca Erba, il Presidente della Confcommercio di Sanremo Andrea Di Baldassare e i Consiglieri del Direttivo della Confcommercio di Sanremo Matteo Paracchini, Susanna Vivaldi, Delia Sabbieti, Flavio Giacon, Paolo Lavista, Gualtiero Maragni e il Presidente della Federalberghi di Sanremo Silvio Di Michele.

La Confcommercio si è posta quale punto di rifermento per l’Amministrazione, ricordando come le attività imprenditoriali cittadine siano presidio del territorio e conoscano perfettamente la realtà della città. Fin da questo primo incontro, cui ne seguiranno sicuramente altri, il Direttivo della Confcommercio ha evidenziato al primo cittadino come sicurezza e pulizia debbano considerarsi le priorità sui cui lavorare.

Il sindaco di Sanremo Alessandro Mager ha dato ampia disponibilità a recepire le istanze del mondo del commercio e del turismo ed a lavorare in sinergia con la Confcommercio di Sanremo, in un rapporto di reciproca e costruttiva collaborazione.

Sottolinea il Presidente della Confcommercio di Sanremo Andrea Di Baldassare: “Soprattutto in questo particolare momento di difficoltà, è più che mai necessario fare squadra ed operare in stretta sinergia fra Amministrazione comunale e realtà imprenditoriali del territorio, per garantire sempre più alla nostra città un livello qualitativo superiore a quello dei nostri competitor. Prendiamo atto con grande piacere della disponibilità in questo senso dimostrata dal Sindaco Alessandro Mager e da tutta l’Amministrazione comunale e pensiamo quindi che sia l’avvio di anni di proficuo lavoro sinergico”.