Triora, sabato “La festa del Grano e del canto popolare”: ecco il programma

Sabato 27 luglio appuntamento a Triora per una giornata dedicata alle tradizioni, alla storia e alla cucina. Il borgo delle streghe torna ad ospitare “La festa del Grano e del canto popolare”.

L’evento vuole celebrare il progetto “Triora il Granaio di Genova” nato nei mesi scorsi per promuovere il territorio, il suo passato ed i prodotti locali e grazie alla quale sono state riconvertite e coltivate a grano ampi appezzamenti incolti coinvolgendo nelle varie fasi dalla semina al raccolto le scuole locali, la comunità e gli ospiti del Centro di Accoglienza Ucraini.

Il grano ha rappresentato per Triora per lunghi secoli un bene di primaria importanza. Il frumento coltivato non solo era sufficiente al fabbisogno locale ma veniva anche esportato in gran parte della regione.

Sabato sarà una grande occasione di festa e riscoperta delle tradizioni allietata dalle esibizioni di cantori popolari locali ma non solo.

Ecco nel dettaglio il programma completo della giornata :

Ore 10 presso il Centro culturale prove di cucina con i Sugeli, ricetta tipica delle Alpi Marittime e della Cucina Bianca. I sugeli sono un tipo di pasta fresca, rigorosamente lavorata a mano col classico "corp de dè" ossia colpo di dito che gli dà la forma caratteristica. Recentemente i sugeli hanno ricevuto la denominazione De.Co (d’origine controllata). Si potranno gustare i sugeli presso l’Osteria Dësgenà (Realdo) e Il Ritrovo degli Amici (Verdeggia). Lo show cooking sarà “diretto” da Ilaria Frontero del ristorante “Dësgenà” di Realdo.

A seguire degustazione di prodotti dello storico panificio Asplanato assieme alla proprietaria Maria Grazia mentre Elena Ramò dell’omonima cantina ci delizierà con dell’ottimo Ormeasco e Pigato di Pornassio.

Ore 15.00 Palazzo Stella

"L'autismo oggi" intervento del dott. Giuseppe Trucchi, neuropsichiatra infantile e presentazione dell'associazione di volontariato “La casa grande di Giz“, centro pediatrico polispecialistico con sede ad Arma di Taggia che fornisce una ricca rete di supporto alle famiglie e alla quale sarà devoluto l’incasso della bigliettazione della giornata del museo cittadino.

Ore 15.30 Palazzo Stella

Tavola rotonda sulla storia dei grani storici del territorio ligure con testimonianze ed interventi.

- Slow Food e progetto Rete Slow Grains.

Daniela Di Forti Presidente Slow Food territoriale e referente regionale per la rete Slow Grains.

-Riproduzione di un prezioso audio storico sulla coltivazione e la produzione dell’orzo e la produzione della Carpasina, intervento a cura di Antonio Ghiglione di Carpasio.

La cucina nell’identità nazionale: “La pasta colpo di dito” a cura di Gianpiero Laiolo Storico dell’arte

Presentazione dei mulini liguri a cura di Silvana Vernazza delegata regionale Associazione Italiana Mulini Storici

Vita e ricette della cucina bianca - Emidia Lantrua Rappresentante della Cucina Bianca

Ricordi delle coltivazioni di frumenti a Mendatica - Celestino Lanteri

La storia del panificio Asplanato - Maria Grazia Asplanato

Racconto del libro ”Sugeli e Bugaeli: La cucina tradizionale della Alta Valle Argentina a cura di Sandro Oddo

Alle ore 18 via alla rassegna di canti popolari, regionali e provenienti da tutto il mondo che si esibiranno per le strade del paese.

Alle ore 21.30 concerto finale in zona Boschetto.

La partecipazione alla rassegna è aperta a tutti i gruppi (max 4 membri a gruppo), iscrizione in loco il giorno dell’evento.