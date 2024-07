E’ morto, a causa delle gravi ferite riportate, il 43enne di Ventimiglia Domenico Pulignano. L’uomo era stato coinvolto nell’incidente avvenuto sul cavalcavia di Roverino, 10 giorni fa.

Pulignano viaggiava a bordo di uno scooter quando, per cause in via d’accertamento, si è scontrato con un’auto. I soccorsi hanno visto il trasporto del 43enne in elicottero al Santa Corona di Pietra Ligure.

Nonostante le cure dei medici, purtroppo non ce l’ha fatta-