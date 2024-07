Sanremo, tra pneumatici e rifiuti abbandonati: il degrado sulle spiagge matuziane (Foto)

Pneumatici di tir in mezzo agli scogli. Bottiglie di vetro, bicchieri di plastica con ancora all'interno i cocktail della sera prima e cartoni di pizza abbandonati. Anche questo weekend la città di Sanremo si è risvegliata con i suoi soliti incubi: i rifiuti. Per rendersi conto della situazione basta fare un giro sul Lungomare Imperatrice, vicino al parcheggio Calvino Dapporto, alle prime ore del mattino.

Come detto, il risveglio non è stato sicuramente uno dei migliori, per usare un eufemismo. I rifiuti abbandonati nella notte lungo le strade, gli scogli e le spiagge sono stati veramente tanti, nonostante la presenza di cestini e isole ecologiche (paradossalmente vuoti) e il lavoro degli operatori di Amaie Energia.

L'inciviltà di turisti e cittadini matuziani sembra non avere limiti. L'amministrazione ha promesso azioni mirate per combattere questo fenomeno che, ad oggi, sembra non avere fine.