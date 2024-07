Intervento urgente di Rivieracqua, questa mattina in via Volta a Sanremo per la rottura di una tubazione, all’altezza delle scuole e del parcheggio interrato.

Una grossa fuoriuscita d’acqua si è riversata sulla strada e, sul posto sono intervenuti gli operai dell’azienda per la riparazione della tubazione. Qualche disagio alla circolazione, fortunatamente ridotta vista la giornata festiva.