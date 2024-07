Sanremo: si insedieranno martedì prossimo le cinque Commissioni consiliari, ecco come saranno formate

Per l’elezione dei presidenti (già indicati) e dei vice bisogna attendere l’insediamento formale in calendario martedì, ma per la costituzione delle cinque Commissioni consiliari di Sanremo i giochi sono fatti. Ecco, nel dettaglio, come sono composte sulla base delle designazioni comunicate ufficialmente dai capigruppo (11), tenuto conto che soltanto Anima può vantare due rappresentanti per ciascun organo, essendo la formazione più numerosa a Palazzo Bellevue (7 consiglieri).

Il regolamento stabilisce, infatti, l’assegnazione di un componente ogni 5 consiglieri comunali o frazione non inferiore a 2/5. E, nel contempo, garantisce la rappresentanza anche ai gruppi formati da un solo eletto. Di conseguenza, in questo caso, 3 consiglieri di minoranza (di Lega, Andiamo! e Forza Italia) e 2 di maggioranza (Pd e Generazione Sanremo) giocoforza sono presenti in tutte le Commissioni.



PRIMA COMMISSIONE (finanze, patrimonio e demanio, economia-commercio-industria-artigianato-floricoltura): Luca Marvaldi, Giovanna Negro (Anima), Adriana Cutellè (Sanremo al Centro), Umberto Bellini (Idea Sanremo, designato presidente), Luigi Marino (Forum Sanremo), Vittorio Toesca (Generazione Sanremo), Marco Cassini (Pd), Luca Lombardi (Fratelli d’Italia), Monica Rodà (Sanremo Domani), Daniele Ventimiglia (Lega), Massimo Rossano (Andiamo!) e Patrizia Badino (Forza Italia).



SECONDA COMMISSIONE (territorio e lavori pubblici): Mauro Menozzi (indicato presidente), Luca Marvaldi (Anima), Adriana Cutellè (Sanremo al Centro), Alessandra Pavone (Idea), Luigi Marino (Forum), Vittorio Toesca (Generazione Sanremo), Marco Cassini (Pd), Luca Lombardi (FdI), Monica Rodà (Sanremo Domani), Daniele Ventimiglia (Lega), Massimo Rossano (Andiamo!) e Patrizia Badino (FI).



TERZA COMMISSIONE (turismo, sport-cultura-tempo libero, sicurezza sociale): Maura Ghisi, Giovanni Mascelli (Anima), Silvana Ormea (Sanremo al Centro, designata presidente), Davide Giovanni Bestagno (Idea), Anna Roberta Di Meco (Forum), Vittorio Toesca (Generazione Sanremo), Marco Cassini (Pd), Antonino Consiglio (FdI), Marco Damiano (Sanremo Domani), Daniele Ventimiglia (Lega) Massimo Rossano (Andiamo!) e Patrizia Badino (FI).



QUARTA COMMISSIONE (personale e organizzazione, affari generali): Alessandro Marenco, Giovanna Negro (Anima), Silvana Ormea (Sanremo al Centro, designata presidente), Umberto Bellini (Idea), Anna Roberta Di Meco (Forum), Vittorio Toesca (Generazione Sanremo), Marco Cassini (Pd), Antonino Consiglio (FdI), Marco Damiano (Sanremo Domani), Daniele Ventimiglia (Lega) Massimo Rossano (Andiamo!) e Patrizia Badino (FI).



QUINTA COMMISSIONE (sanità sanremese): Antonio Cavallero (sarà il presidente), Giovanni Mascelli (Anima), Adriana Cutellè (Sanremo al Centro), Giovanni Davide Bestagno (Idea), Luigi Marino (Forum), Vittorio Toesca (Generazione Sanremo), Marco Cassini (Pd), Luca Lombardi (FdI), Monica Rodà (Sanremo Domani), Daniele Ventimiglia (Lega) Massimo Rossano (Andiamo!) e Patrizia Badino (FI).



Le sedute delle Commissioni sono pubbliche e, come per il Consiglio, è prevista la diffusione in streaming tramite il sito del Comune e la pagina Facebook dello stesso.