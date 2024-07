Bordighera, alle ville confiscate ai Pellegrino serata in memoria delle vittime innocenti delle mafie (Foto e video)

Una serata in memoria delle vittime innocenti delle mafie si è svolta ieri presso le ville confiscate alla ‘ndrangheta a Bordighera, attualmente assegnate a Spes e Caritas, alla presenza di autorità civili, militari, delle associazioni del territorio, dei volontari e degli scout.

L'evento, organizzato da Libera Imperia con un’ampia rete di sostegni e collaborazioni, è stato proposto in occasione del 32^ anniversario della strage di via D'Amelio in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti di scorta. "E' la prosecuzione dell'impegno iniziato la scorsa estate con il primo campo E!State Liberi! e continuato in inverno e in primavera con numerosi incontri con gruppi di studenti, prevalentemente delle scuole della provincia di Imperia, sulla mentalità mafiosa e sulle mafie nel ponente ligure, dedicati alla memoria delle vittime innocenti delle mafie e all'educazione alla legalità" - fa sapere il coordinamento provinciale di Libera Imperia - "La serata rappresenta anche l'inizio delle attività estive di studio e di lavoro che vedranno coinvolti i partecipanti al secondo campo E!State Liberi, gruppi di scout provenienti da diverse località sia liguri che di altre regioni del Nord Italia, nonché gruppi di ragazzi di altre associazioni di Bruxelles".

Una serata ricca di interventi, letture dei ragazzi di E!State Liberi, esposizione di elaborati di studenti di alcune scuole della provincia e dell’esibizione di ben due bande musicali del territorio: la Banda Musicale di Borghetto San Nicolo' - Città di Bordighera e la Banda Musicale Città di Ventimiglia. "E' un'iniziativa bellissima perché abbiamo riempito di ragazzi e musica il piazzale che serviva come parcheggio dei mafiosi" - sottolinea Maura Orengo, presidente di Libera Imperia, presente insieme a Laura Caselli, al procuratore Gian Carlo Caselli e a Rosaria Costa, vedova di Vito Schifani - "E' un segnale bello per la nostra provincia".

"Siamo molto fieri noi della Commissione Antimafia di Regione Liguria" - afferma Chiara Cerri, consigliere regionale e vicepresidente della Commissione Antimafia in Regione presente insieme a Roberto Centi, presidente commissione regionale antimafia, e al consigliere regionale Enrico Ioculano - "C'è un bando che finalmente è riuscito a partire da Regione finanziato con 600mila euro grazie al quale si potranno valorizzare i beni confiscati alla mafia che avranno un significato di lotta contro le mafie".

"La presenza di tutte le istituzioni conferma che finalmente abbiamo anche la possibilità di dare una diversa destinazione a questo sito" - dichiara il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito presente all'evento insieme a rappresentanti di altri comuni, come il vicesindaco di Vallecrosia Marilena Piardi, l'assessore Patrizia Biancheri, il consigliere comunale a Vallecrosia e consigliere provinciale Cristian Quesada, il vicesindaco di Camporosso Fulvia Raimondo e il vicesindaco di Sanremo Fulvio Fellegara - "Presto il Comune parteciperà a un bando della Regione con 37mila euro di fondi comunali e 150mila euro regionali".

"Una serata dedicata alla memoria e al sacrificio di quegli uomini e quelle donne che hanno perso la vita nella lotta alla criminalità in modo tale che non vada mai dimenticata e soprattutto sia di ispirazione per le generazioni future" - dice il questore di Imperia Andrea Nicola Lo Iacono - "E' importante ricordare la storia morale e professionale di chi ha perso la vita senza piegare la testa alla criminalità organizzata. La lotta alla mafia è una storia vera fatta di uomini e di donne vorrei però sottolineare che non si tratta di eroi dotati di super poteri, erano uomini e donne come noi, che hanno amato, sofferto, pianto, riso e soprattutto hanno avuto paura per sé stessi e i loro familiari ma nonostante ciò hanno cercato di combattere la mafia".

Un evento per un futuro di giustizia e solidarietà verrà, invece, organizzato domani, il 21 luglio. Dalle 16 verranno proposti laboratori dedicati al mondo del volontariato per imparare a condividere e collaborare nelle diversità. Poi vi sarà cena offerta da CSV Polis per i volontari e, infine, alle 21, verrà proiettato il film "Io Capitano", realizzato in collaborazione con Cinemovel - “Libero cinema in libera terra", l'associazione, fondata da Ettore Scola, che si occupa di portare il cinema all'aperto per promuovere i valori della legalità e della convivenza civile. "Si terranno seminari e laboratori incentrati sul tema della relazione e della solidarietà, della legalità e della giustizia sociale e i partecipanti saranno coinvolti anche in attività di pulizia e di riutilizzo dei beni confiscati per renderli sempre più fruibili, anche in previsione delle ulteriori attività di formazione e di testimonianza che riprenderanno con l'inizio del nuovo anno scolastico" - svela il coordinamento provinciale di Libera Imperia.