Ventimiglia: frazione Mortola nel degrado, pronta una interrogazione del Partito Democratico (Foto)

“Durante un sopralluogo in frazione Mortola, accompagnati da alcuni cittadini residenti, abbiamo potuto ammirare lo stupendo belvedere che dà sul mare, accanto alla chiesa di San Mauro. Purtroppo è visibile a tutti anche una incuria per la ‘cosa pubblica’ da parte di chi dovrebbe amministrare la città”.

Intervengono in questo modo Alessandro Leuzzi e Vera Nesci, Consiglieri comunali del PD a Ventimiglia. “Camminando tra i carruggi – proseguono - abbiamo notato ringhiere sul marciapiede tenute assieme da un fil di ferro (probabilmente opera di qualche volontario residente), erbacce in ogni dove, anche secche a testimonianza del lungo tempo passato dall'ultimo sfalcio. In Salita alla Croce, un bellissimo murale, raffigurante una immagine sacra, può essere ammirato solo di giorno perché la sera piomba nel buio totale, come gran parte della frazione, dove, da pochi giorni si stanno posizionando nuovi pali di illuminazione pubblica, considerati dai residenti praticamente inutili per il traffico pedonale. I pali dell'illuminazione pubblica, dove sono presenti, sono completati arrugginiti, come quelli nella piazzetta antistante la chiesa”.

“Gli alberi – proseguono - avrebbero bisogno di una potatura (possibilmente con le tecniche corrette e non come quelle a cui ci ha abituato questa amministrazione, utili solo a devastare la pianta). Vico dei Grandi, Salita delle Mimose, Salita alla Croce , il parcheggio pubblico di Salita Cacciairui meriterebbero una spazzata, qualche cestino gettacarte, una panchina, insomma un po' di decoro urbano. E' inutile fare selfie e video per 50 metri di asfalto completati, quando tutta la città versa in un degrado senza precedenti, la programmazione degli interventi è praticamente già finita , per mancanza di idee e di fondi , la preoccupazione aumenta se si pensa che prima o poi approderanno in Consiglio Comunale e in Giunta pratiche importanti come il Waterfront, il Parco Roya, ecc. Ormai siamo al ‘si salvi chi può’, incrociamo le dita per la nostra città”.

“Nei prossimi giorni – terminano - depositeremo l'ennesima interrogazione sull'argomento frazioni e non ci fermeremo fino a quando il Sindaco in modo particolare non deciderà di ascoltare le nostre istanze”.