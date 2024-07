Sanremo: si completa il quadro dell'Amministrazione Mager, ecco come saranno le commissioni

E adesso, dopo Giunta e Consiglio, tocca alle cinque Commissioni, la cui composizione è stata definita oggi. Si completa così il quadro della nuova Amministrazione, a poco meno di un mese di distanza dal ballottaggio che ha consegnato le chiavi di Palazzo Bellevue all’avvocato Alessandro Mager e alla sua coalizione civica appoggiata da buona parte del fronte progressista guidato dal sindacalista Fulvio Fellegara (ora vicesindaco).

E il fatto che in campo siano scese tante liste, ben 16 di cui 5 rimaste fuori dal Consiglio, fa sì che le Commissioni assumano dimensioni senza precedenti, almeno da quando il numero dei consiglieri è stato ridotto a 24, quasi dimezzato rispetto ai tempi, ormai lontani, della prima Repubblica (negli anni ‘80 erano addirittura 40).

Sono, infatti, 12 i componenti di ciascuna Commissione, praticamente un mini-Consiglio, rispetto agli 8 della fine della scorsa legislatura. Perché a tutti i gruppi consiliari (sono considerati tali pure quelli composti da un solo eletto) deve essere garantita la rappresentanza: sono 11, ma Anima dispone di due esponenti per Commissione, essendo la forza principale con 7 consiglieri. E avrà due presidenze, quella della Seconda, competente in materia di territorio e lavori pubblici (il candidato è l’ex assessore Mauro Menozzi), e della Quinta, che si occupa esclusivamente di sanità (designato l'otorinolaringoiatra Antonio Cavallero, uno dei volti nuovi).

Secondo gli accordi di maggioranza, altre due andranno a Sanremo al Centro (lista di riferimento dell’ex sindaco Alberto Biancheri, rimasta fuori dalla giunta), quella della Terza che si occupa di turismo, sport e tempo libero, sicurezza sociale, e della Quarta che s’interessa di personale, organizzazione e affari generali. In entrambi i casi la designata è l’ex assessore Silvana Ormea. Resta la Prima, alla quale sono demandati i compiti di valutare le pratiche inerenti a finanze, patrimonio e demanio, economia, commercio-industria-artigianato e floricoltura. La presidenza va a Idea Sanremo (il gruppo legato all’assessore Massimo Donzella), che ha scelto Umberto "Titti" Bellini.

Resta fuori dalla partita delle presidenze Forum Sanremo. Ancora da definire il quadro dei vicepresidenti. Ogni casella deve andare al suo posto entro martedì mattina: il presidente del Consiglio comunale Alessandro Il Grande ha infatti convocato tutte le Commissioni in rapida successione, dalle 10 in poi a intervalli di 20 minuti, per eleggere presidenti e vice.

Ciascun membro "pesa", al momento di votare, in modo proporzionale alla consistenza numerica del gruppo di appartenenza. Ad esempio: 1/24 per i singoli consiglieri, cinque in tutto, di cui tre di minoranza; 4/24 e 3/24 i due membri di Anima.

Per ogni presenza, ciascun componente percepisce un "gettone" identico a quello della partecipazione alle sedute consiliari: 39,90 euro lordi. Ne consegue che l’aumento del numero di commissari (1/3 in più) fa lievitare la spesa a carico dell’ente di circa 160 euro lordi a seduta "piena" (tutti presenti).

Nessun costo, invece, per le riunioni dei capigruppo, anche loro cresciuti di numero rispetto all’ultima legislatura, passando da 8 a 11. Si riuniranno mercoledì prossimo per discutere di tempistica e temi della prima seduta operativa del Consiglio comunale, dopo quella d’insediamento: si terrà lunedì 29 o al massimo martedì 30, con al centro delle attenzioni gli equilibri di bilancio e, di riflesso, l’impiego del corposo avanzo d’amministrazione.