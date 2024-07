Manifestazione di ieri a Genova: Piana “Fallimento dell'ideologia a senso unico”

“Il poker di assi della parte progressista alla fine non c'è stato: quattro big dell'opposizione Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli oltre a tutti gli esponenti regionali non sono bastati per riempire piazza De Ferrari di militanti ieri sera, vuota per tre quarti. Non saranno ideologie a senso unico, che peraltro hanno mostrato tutta la lora debolezza e di non attecchire con i liguri, a minare la stabilità di una Regione che prosegue nel solco della continuità e nella sana dialettica democratica, pronta ad ascoltare i territori con reattività e proposizione”. Lo ha detto il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana in merito alla manifestazione di ieri.

“Contrapponiamo responsabilità alle boutade elettorali, il garantismo al giustizialismo – ha continuato Piana - La sinistra dimostra compattezza solo nella sterile protesta, nel tentativo di rovesciare un mandato eletto a maggioranza dai cittadini, ma non ha una visione oltre ai no a prescindere”.

“La maggioranza – ha concluso il presidente ad interim - invece si dimostra unita per non fermare questa Regione e la sua crescita con investimenti coraggiosi che hanno aumentato la competitività dei nostri comparti di eccellenza e portato a crescenti investimenti, premiati sul fronte dell'economia e della sostenibilità come ha dimostrato anche la parifica del rendiconto emessa proprio ieri dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo, oltre ad interventi che il territorio aspettava da anni, come la prossima riapertura della Via dell’Amore, seguendo un modello del fare che ha fatto crescere la nostra regione e che non può essere cancellato con un colpo di spugna”.