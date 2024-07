Bilancio, mercato coperto, barriere architettoniche e santuario Pelagos: a Bordighera torna il consiglio comunale

Bilancio, mercato coperto, barriere architettoniche e santuario Pelagos sono solo alcuni dei temi che verranno discussi nel corso del prossimo consiglio comunale di Bordighera in programma mercoledì 24 luglio alle 18.45 nella sala rossa del Palazzo del Parco.

All'ordine del giorno sono previsti la ratifica della quarta variazione di bilancio di previsione 2024-2025-2026; la verifica degli equilibri generali di bilancio 2024-2025-2026; la quinta variazione al bilancio di previsione 2024-2025-2026; il regolamento comunale concernente i controlli campione sulle dichiarazioni sostitutive presentate nei procedimenti di affidamento di lavori, servizi e forniture di valore inferiore a 40.000 euro; una pratica di commercio, in particolare le modifiche al regolamento del mercato coperto di piazza Garibaldi, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 1 del 26 marzo 2007 e modificato, da ultimo, con deliberazione consiliare n. 3 dell’11 ottobre 2022; una pratica di patrimonio, in particolare il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2024-2026 approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 58 del 21 dicembre del 2023, nello specifico la modifica di un terreno comunale in strada vallone delle castagne; un'altra pratica sul patrimonio, in particolare il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2024-2026 approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 58 del 21 dicembre 2023, nello specifico la modifica di un terreno di proprietà comunale sito in via Coggiola; l'approvazione del piano per l'eliminazione della barriere architettoniche in spazi, percorsi ed edifici pubblici e l'approvazione della nuova carta di partenariato del santuario Pelagos.

Verranno poi discusse quattro mozioni: una sarà presentata dal gruppo consiliare Fratelli d'Italia in merito alla richiesta di sospensione di contributi a tutte quelle associazioni che di macchiano di riduzionismo/o negazionismo nel confronti delle foibe, dell'esodo istriano, fiumano e dalmata; due mozioni saranno presentate dal gruppo consiliare Insieme, una sarà in merito alla costituzione di una commissione sanità per la gestione dell'ospedale Saint Charles, l'altra riguarderà gli aumenti delle bollette dell'acqua; infine, il gruppo consiliare Bassi Sindaco presenterà una mozione in merito alla chiusura temporanea, nel periodo estivo, di corso Italia.

Verranno, in seguito, discusse quattro interpellanze che saranno presentate dal gruppo consiliare Insieme: una riguarderà lo stabile ex sede dell’ufficio tecnico; una sarà sulla modifica della viabilità della passeggiata mare; una sarà incentrata sulla scuola di Maria Primina mentre l'ultima riguarderà le concessioni balneari.