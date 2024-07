Sanremo: domani pomeriggio in corso Orazio Raimondo l'inaugurazione della mostra di Alessio Mercadante

Domani pomeriggio, dalle 18.30, si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica ‘In Live’ di Alessio Mercadante, all’Oltreoltrelaqua Wine Bar di corso Orazio Raimondo 93 a Sanremo.

Imperiese di nascita, Alessio scatta foto già da bambino, per divertirsi, fino a quando alle scuole medie ha l’occasione di frequentare un primo vero corso di fotografia in bianco e nero, con sviluppo e stampa in camera oscura. Quest’esperienza lo segnerà nel profondo e lo porterà a coltivare la sua passione con costanza.

Autodidatta disciplinato, nell’estate del 2021 esplora con curiosità molte tecniche fotografiche, segue formazioni e workshop con professionisti al fine di continuare a crescere artisticamente. Naturalmente attratto dalla musica live - in particolare dalla scena underground italiana ed internazionale - decide di sperimentare l’unione tra fotografia e musica, sia per raccontare il mondo musicale sommerso e marginale, sia per immortalare i concerti delle band di amici che ne fanno parte, come ad esempio “Le Carogne” e “Gli Slump Days”.