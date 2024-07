Ceriana: al via da oggi pomeriggio l'appuntamento con 'Artesospesa', percorso culturale che prosegue fino ad agosto

Ceriana, affascinante borgo medievale dell'entroterra ligure, propone un appuntamento con l'arte, diventando scenografia perfetta per un percorso di opere artistiche en plein air.

‘Artesospesa’ nasce da un progetto culturale che si propone di ospitare opere artistiche in un contesto storico di alto valore. L'esposizione parte da via Visitazione, passando per via Macello, via Mario Laura, via Palazzo e via Roma, formando un percorso ad anello. Oltre al Comitato promotore, ha reso possibile la manifestazione il prezioso lavoro di numerosi volontari che hanno contribuito ad allestire la mostra in diversi carugi del paese.

Da salvare in agenda la giornata dedicata allo ‘svuotacantine’ che si svolgerà domenica 4 agosto in concomitanza al consueto appuntamento del mercatino dell'hobbistica. Altra importante occasione per visitare il paese sarà la serata del ‘canddlelight’ del 7 agosto in via Macello, in cui verrà inaugurata la posa delle piastrelle donate dagli artisti che frequentano il corso di ceramica.

Dal 4 all'11 agosto saranno visitabili altresì vari ateliers dislocati nelle stesse vie, dove si potranno ammirare altre opere di vari autori. La collettiva d'arte prende il via domani con la presentazione del percorso assieme al Sindaco Maurizio Caviglia e al critico d'arte Claudio Marciano, nonché al comitato promotore coordinato da Severina Cicero. La serata si concluderà in piazza Marconi con la musica del gruppo Gamma e con la presentazione di tutti gli artisti.

Per tutta la durata della manifestazione, si susseguiranno eventi a tema: oggi alle 18 si potrà assistere al vernissage dell'atelier Cantina Saro, dove espone Massimo Mennuni, domani alle 16 si inaugurerà la mostra di Mario Bardelli in via Sottopalazzo, domenica si aprirà l'atelier En na Cola che ospita lo scultore Aurelio Rezoagli. Lunedì 28 sarà possibile partecipare ad un laboratorio di ceramica Raku e sabato 10 agosto ad un corso di di ceramica Goytaku.

Non mancheranno alcuni appuntamenti di carattere letterario: il circolo di lettura ricorderà lo scrittore cerianasco Bartolemeo Rubini lunedì 22 luglio con una serata in cui verranno rilette e commentate alcune delle sue “Novelle ponentine” e il 5 agosto presenterà l'ultimo romanzo di Morena Fellegara “Delitti e tarocchi”.