Turismo: maggio ottimo per le presenze della Riviera, i dati della provincia di Imperia

I dati ufficiali forniti dal sito di Regione Liguria confermano la crescita del 20% rispetto al 2023, con un totale definitivo di 309.188 presenze, che per circa il 60% risultano essere stranieri. Anche il valore degli arrivi appare in crescita (18,44%) con un totale di 101.192. in questo caso gli stranieri sono quasi il doppio degli italiani: 63.820 rispetto a 37.372.